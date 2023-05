‘Rivoluzione’ in casa Matilde Vicenzi. Nuovo logo e nuovo packaging per l'azienda dei savoiardi Vicenzovo e delle Millefoglie

Il Gruppo Vicenzi premia la semplicità e ridisegna l’immagine della fondatrice, per valorizzare la donna imprenditrice, anche da smartphone

Verona, 4 maggio 2023 - Colori nitidi e puliti, simbolo di eleganza e genuinità. Lineamenti dolci e femminili, per ricordare la storicità del brand, nato dalle mani di una donna imprenditrice. Matilde Vicenzi si rifà il look ed esalta la classicità di un marchio che da oltre un secolo è sinonimo di alta pasticceria industriale.

Il Gruppo Vicenzi ha dato il via ad una rivoluzione d’immagine che, nelle prossime settimane, sarà un colpo d’occhio anche a scaffale. Cambia il design sia del logo che del packaging del brand più tradizionale, quello che dal 1905 identifica il savoiardo Vicenzovo e le Millefoglie, classiche, glassate o snack. Dando risalto ai valori aziendali che proiettano verso uno stile di comunicazione semplice e leggibile, spariscono sfumature, effetti tridimensionali e giochi di trasparenze. Obiettivo dare massimo risalto al prodotto e al brand, sia sullo scaffale della Distribuzione Moderna che da smartphone, oggi, punto di contatto sempre più importante tra l’azienda e il consumatore.

“Sentivamo l’esigenza di aggiornarci – afferma il direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Vicenzi Cristian Modolo - dopo più di un decennio dall’ultimo rebranding che affidò all’oro sul pack il ruolo di supportare la percezione della nostra premiumness. Classicità, il mantra, ricercata tramite una semplicità che veicola cura e attenzione, secondo il più moderno gusto estetico. Inevitabile una riflessione rivolta alle scelte d’acquisto intermediate da smartphone. Una modalità crescente che impone un freno al proliferare di claim e orpelli grafici a favore di comprensibilità anche nei pochi cm di un display”

Nuovo logo Matilde Vicenzi. La figura femminile viene messa in risalto, posizionata su campo libero e non più all’interno di una coccarda, per avvicinarla al suo pubblico. Il nome è in corsivo, il profilo addolcito e più femminile, al passo con i tempi, pur rimanendo iconico e rappresentativo di classicità ed eleganza. Inserita la data 1905, anno di fondazione dell’azienda. E i colori sono limitati a tre cromie, una visione più pulita in grado di trasmettere semplicità e genuinità.

Packaging Vicenzovo e Millefoglie. Cambia anche il design della confezione, un colpo di spugna che non cancella però la riconoscibilità del brand, mantenendo tutti i riferimenti alla storicità del prodotto. Il colore arancio per il savoiardo, senza più sfumature o scritte sovrapposte. Pulito, naturale, chiaro e di impatto. Allo stesso modo il dorato delle sfogliatine, capace di valorizzare il logo su un lato e il prodotto sull’altro. Chiari i richiami visivi agli ingredienti, naturali e di alta qualità. Un invito irresistibile per gli occhi prima che per il palato.

Credits:

Agenzia creativa: Design Thinking di Giulia de Andreis, art director Matteo Campagnano.

Fattoretto srl

https://fattoretto.agency

UFFICIO STAMPA DEL GRUPPO VICENZI