Robertaebasta torna in America per gli Hamptons Fine Art Fair

La galleria parteciperà alla fiera in calendario dal 13 al 16 luglio prossimi

La galleria Robertaebasta parteciperà alla Hamptons Fine Art Fair (Hfaf), uno degli appuntamenti principali del panorama estivo americano. La fiera si svolgerà dal 13 al 16 luglio prossimi nello scenario di Southampton, cuore pulsante degli Hamptons. In occasione di questa quarta edizione, Robertaebasta ha preparato una selezione esclusiva per rappresentare il meglio dell’arte e del design italiano del 20esimo secolo attraverso opere di artisti e visionari, quali Piero Fornasetti, Gio Ponti, Roberto Crippa, Mario Vento e Sirio Tofanari.

Roberta Tagliavini, gallerista di fama internazionale con una reputazione pluridecennale, ha fondato la sua galleria nel 1967 e opera nel settore delle arti decorative del XX Secolo e del Design Moderno. Grazie alla competenza sviluppata in oltre cinquant’anni di carriera e alla passione per la ricerca del bello, connesse a uno spirito visionario, Roberta esercita l’attività di perito per enti statali e privati; è iscritta al sindacato provinciale Mercanti d’Arte di Milano dal 1983 ed è membro del Sna (Syndicat National des Antiquaires), dell'associazione Antiquari d’Italia (Aai), del sindacato belga dei mercanti d’arte Rocad e del Cinoa. A partire dal 1994, è stata affiancata dal figlio Mattia Martinelli nella gestione della galleria.

Sotto la guida di Mattia, Robertaebasta si è espansa con l’apertura di nuovi spazi espositivi a Milano, la partecipazione a importanti fiere d’arte internazionali, quali Masterpiece London, Brafa a Bruxelles e la Biennale Internazionale di Antiquariato a Firenze. Nel 2017 è stato inaugurato un altro spazio Robertaebasta a Londra, a Pimlico Road, mecca internazionale del design nel centrale quartiere di Belgravia.

Hamptons Fine Art Fair ospiterà complessivamente 10mila opere d'arte selezionate da 130 gallerie nazionali e internazionali nel magico contesto degli Hamptons. La fiera presenterà diversi stand a tema dedicati alla presentazione di straordinarie opere d'arte di artisti espressionisti astratti americani. Saranno presenti importanti opere d’arte del dopoguerra e contemporanee del valore complessivo di oltre 150 milioni di dollari, esposte all'interno di padiglioni dedicati a due dei maggiori artisti americani dell’espressionismo astratto, Jackson Pollock e Willem de Kooning.