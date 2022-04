I rischi cyber legati alla guerra in Ucraina, le minacce e gli attacchi informatici, tra gli ultimi quello al ministero della Transizione ecologica. Sono solo alcuni dei temi affrontati con Roberto Baldoni, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che, ospite di 'Adnkronos Live', ha annunciato per maggio la "Strategia nazionale di cybersicurezza".