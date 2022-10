Roberto Cavalli apre 4 nuove boutique in Europa e Asia

Prosegue il piano di crescita internazionale di Roberto Cavalli iniziato nel febbraio scorso con l’apertura della boutique al Bal Harbour Shops di Miami. Il brand apre ora quattro nuovi store in Europa e Asia, due a gestione diretta, a Montecarlo e Roma, e due in franchising a Vienna e Kuala Lumpur. Le quattro nuove boutique sono il risultato di un’unica visione immaginaria e creativa, declinata in progetti specifici, nei quali materiali ricercati come il marmo travertino, l’onice verde e l’ottone satinato si abbinano agli arredi e ai tappeti Roberto Cavalli Home Interiors realizzati su misura e caratterizzati dalle stampe animalier, segno distintivo e iconico della maison.

La boutique di Roma, in apertura a inizio novembre, è situata in via del Babuino, 96 e si sviluppa su una superficie di 350 mq. La prima sala è un foyer-vetrina che accoglie il cliente conducendolo attraverso un lungo corridoio-gallery che ospita le collezioni couture. Da questo punto, stanza dopo stanza ci si può immergere nell’universo Cavalli Home fino ad arrivare alle collezioni ready-to-wear posizionate nel salone centrale impreziosito da uno storico lucernario. Lungo il percorso sono situati i camerini e il salotto vip per le esperienze di shopping più esclusive.

La boutique di Montecarlo, appena inaugurata, è al primo piano dello storico Shopping Mall Le Métropole. Ha una superficie di 60 mq con vetrine posizionate su tre lati ed attrae il cliente per la sua collocazione centrale, per l’elegante e sofisticata modernità. Nel pieno centro della rinomata capitale mondiale della musica, Vienna, con una superficie di 95 mq, la nuova boutique Cavalli si presenta con un’immensa vetrina su due piani. Lo studio attento delle luci e la disposizione degli spazi di vendita catturano l’attenzione, esaltando il marchio come unico protagonista.

Al centro del distretto di Bukit Bintang, cuore dello shopping di lusso a Kuala Lumpur, la nuova boutique Roberto Cavalli si sviluppa su di una superficie di 142 mq e un’enorme vetrina semicircolare con due back-windows in onice verde. In tutti i nuovi store le collezioni di abbigliamento donna e uomo sono arricchite da una vasta scelta di accessori e complementi, tra i quali le linee Cavalli Eyewear e Cavalli Parfum. Nella boutique di Roma, oltre alla collezione couture, è possibile ammirare e acquistare anche le proposte Cavalli Home Collection.