Roberto Marcato: il Veneto hydrogen valley d'Europa, ai giovani dico, l'America è qui da noi

Progetti innovativi e sviluppo del tessuto industriale sul territorio nelle parole dell’Ass. Reg. Veneto

Venezia, 29 Aprile 2022. L'ultima puntata del podcast Osservatorio ReputationUP si sposta in Veneto per incontrare l'Assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato. Al centro dell'intervista lo sviluppo della regione all'indomani dell'iniezione dei nuovi fondi PNRR nel tessuto economico a nord-est. In questi termini, Roberto Marcatosi è soffermato molto sui due progetti, Venezia Capitale della sostenibilità Europea e Veneto Hydrogen Valley.

Hydrogen Valley: collaborare con le università per un futuro di innovazione

Secondo Marcato, sostenibilità energetica, ma soprattutto, indipendenza energetica sono al centro dell'impiego dei fondi del PNRR per quanto riguarda il suo mandato.

“Specifichiamo fin da subito” - ha sottolineato l’assessore - “che sul totale degli oltre 50 miliardi di euro stanziati dall'Europa per l'Italia, il Veneto riceve circa 3,1 miliardi. Con questi, vogliamo portare la regione alla totale indipendenza energetica grazie alla tecnologia e alla forza dell'idrogeno. Aiuterebbe di molto la nostra economia ed il nostro PIL. Vogliamo che il Veneto diventi regione benchmark europea per l'impiego di questa energia. In questi termini è già nata una collaborazione con le migliori menti provenienti dall'universo accademico veneto, per seguire imprese e regione in questa rivoluzione”.

L'Hydogen Valley che sorgerà a Padova, come centro di ricerca universitario e di sviluppo, si muove proprio in questa direzione.

“Sono già pronti dei progetti di eccellenza, sempre nel campo dello sviluppo dell'idrogeno, preparati e elaborati da un CTS volutamente composto dalla Regione con a bordo esponenti di spicco delle nostre università”.

Marcato all’Osservatorio ReputationUP: L’America è qui

In merito al tessuto economico Veneto e all'attuale turbolenza internazionale dovuta al paradigma sanzionatorio ucraino-russo, l'Assessore regionale ha ricordato come la fluidità delle aziende locali sembra aver reagito in maniera positiva al contraccolpo, pur avendo dovuto fare i conti con delle enormi disfunzioni per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime.

“Da troppi anni si canta il de profundis del modello economico Veneto, ma nelle ultime fratture economiche, abbiamo visto come questa regione sia riuscita a reagire propositivamente. Abbiamo chiuso il 2021 con il PIL più alto di tutte le altre regioni. Vero, materie prime e relativo costo, mettono in crisi alcuni settori merceologici, ma credo, insomma, che non vi saranno conseguenze imprevedibili. Abbiamo chiesto al governo di impegnarsi al massimo per stabilizzare i prezzi”.

Sempre guardando al futuro, l'Assessore Marcato ha voluto lanciare un appello alle giovani generazioni di imprenditori: “Il Veneto non è meritocratico, la meritocrazia significa che solo il primo ce la fa, da noi invece, il tessuto industriale permette che oltre al primo, anche il secondo, il terzo e il quarto riescano in quello che vogliono fare".

Un'economia diffusa, distribuita, intrecciata, innovativa, la terra delle opportunità.

Sensibile al tema, Roberto Marcato ha poi lanciato un appello ai giovani che studiano o vivono all'estero: “La terra delle opportunità è qui. L'America è qui. Dico ai giovani di andare all'estero, di annusare il mondo, di vederlo, ma qui si può fare impresa. Vivere a Londra come lavapiatti e vivere in un appartamento con altri dieci coinquilini non è una prospettiva plausibile. Ripeto, l'America è qua”.

Forti le dichiarazioni dell’Assessore regionale, che ribadisce il ruolo centrale del Veneto nell’economia e nella crescita nazionale del Paese.

