Roberto Re torna dal vivo in sei città italiane con il nuovo seminario “Leader di te stesso. Nonostante tutto!”

Milano, 06 luglio 2022–Il lungo periodo della pandemia ha minato la sicurezza di molte persone, ritrovatesi spaesate di fronte alla nuova vita imposta dalla crisi sanitaria, al cambiamento delle abitudini, alla clausura forzata, quando non addirittura con seri problemi legati alla vita professionale. Nonostante la situazione geo-politica e climatica porti al perdurare delle incertezze, è proprio in questo momento che è necessario riprendere in mano la propria vita con forza e determinazione.

Aiutare le persone a mantenere alta la propria motivazione e determinazione nel raggiungimento dei propri traguardi è l’obiettivo principale del nuovo seminario “Leader di te stesso. Nonostante tutto!”, che segna il ritorno agli incontri dal vivo di Roberto Re, professionista da 30 anni della formazione professionale, fondatore della Roberto Re Leadership School e tra i soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer.

Secondo Roberto Re, di fronte a momenti difficili si può scegliere di gettare la spugna e rinunciare al proprio successo personale dando la colpa alla situazione, alla crisi, ai colleghi, ecc… oppure essere resilienti e andare avanti, tirando fuori le migliori risorse di cui si è dotati. Per chi decide di percorrere questa seconda strada, la società ha creato una serata di formazione dal vivo, dedicata a chi non è disposto ad arrendersi e vuole esprimere la migliore versione di sé, nonostante tutto e tutti.

Il seminario mira a insegnare ai partecipanti come ottenere il massimo anche nei momenti di crisi, sfruttando al meglio le proprie possibilità in ogni situazione, avendo ben chiaro in mente quali azioni compiere per arrivare al risultato che si desidera. Gli strumenti forniti a chi seguirà l’evento consentiranno di esprimere al 100% il proprio potenziale, sconfiggere la pigrizia e allenare i muscoli dell’autodisciplina e utilizzare l’auto-motivazione come mezzo produttivo per raggiungere tutti gli obiettivi più importanti.

Il seminario “Leader di te stesso. Nonostante tutto!” si svolgerà nelle seguenti date e città:

- 6 luglio, Firenze, Hilton Florence Metropole

- 7 luglio, Roma, Courtyard by Marriot Rome Central Park

- 11 luglio, Torino, Starhotel Majestic

- 12 luglio, Milano, Auditorium San Fedele

- 13 luglio, Verona, Montresor Hotel Tower

- 14 luglio, Venezia, NH Laguna Palace

Chi non potrà partecipare dal vivo, potrà seguire la diretta streaming online di martedì 12 luglio.

Maggiori informazioni e modalità di iscrizione al seminario sono disponibili al link: https://robertore.com/ldts-nonostante-tutto/?source=HRD&tc=PR

Roberto Re

30 anni di esperienza “sul campo”, più di 500.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea. L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale. Roberto Re ha lavorato tra gli altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, calciatori e atleti, tra cui Jessica Rossi, medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo nelle Olimpiadi di Londra 2012 e allenatori di squadre di calcio Nazionali e di serie A, ad esempio Roberto Mancini. Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer. I suoi libri, tra cui “Leader di te stesso”, “Smettila di incasinarti” e “Cambiare senza paura”, hanno superato le 900.000 copie vendute.