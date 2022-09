Roborock occupa il primo posto tra i produttori di robot aspirapolvere a livello globale in termini di vendite di modelli di fascia alta

ROBOROCK promuove la crescita attraverso l'innovazione

PECHINO, 13 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Secondo i dati recentemente pubblicati da Euromonitor, le vendite al dettaglio a livello mondiale di robot aspirapolvere hanno superato i 15 milioni di unità nel 2021, pari a un tasso di crescita annuale composto superiore al 20% negli ultimi cinque anni. In particolare, la regione Asia-Pacifico ha rappresentato circa il 44,2% del totale, classificandosi come il più grande mercato mondiale di robot aspirapolvere. I robot aspirapolvere di fascia alta, il cui prezzo solitamente supera i 500 USD, offrono prestazioni di gran lunga superiori in termini di intelligenza ed efficienza di pulizia rispetto ai modelli standard. Lo scorso anno, i modelli di fascia alta hanno rappresentato oltre il 30% delle vendite totali di robot aspirapolvere. Diversi marchi di fascia alta, tra cui Roborock e iRobot, hanno complessivamente detenuto oltre l'80% del mercato globale. In particolare, Roborock si è classificata al primo posto tra i produttori di robot aspirapolvere in tutto il mondo in termini di vendite di modelli di fascia alta per i 12 mesi dal luglio 2021 al giugno 2022.

Secondo i dati sul mercato cinese pubblicati dall'AVC per il secondo trimestre del 2022, la serie G10S di Roborock si è classificata al primo posto tra i robot aspirapolvere sia in termini di vendite online che di quota di mercato nel settore delle pulizie intelligenti per tre mesi consecutivi. La relazione finanziaria semestrale di Roborock per il 2022 ha dimostrato che le vendite di robot aspirapolvere dell'azienda sono aumentate del 24,49% su base annua durante il primo semestre. L'impressionante performance è attribuibile alla crescita sostenibile dell'azienda derivante dalla sua continua innovazione tecnologica.

Nella prima metà del 2022, le spese di ricerca e sviluppo di Roborock sono aumentate del 13,74% su base annua raggiungendo i 226 milioni di CNY (circa 31,6 milioni di USD), pari al 7,74% dei ricavi della società. Inoltre, l'azienda ha acquisito 753 brevetti, con il personale di R&S che rappresenta il 54,08% dell'organico totale. Con un continuo aumento degli investimenti in R&S, Roborock ha rapidamente migliorato la propria competenza in fatto di tecnologia.

Nel marzo 2022, Roborock ha lanciato la serie di robot aspirapolvere G10S/S7 MAXV di fascia alta con il sistema di algoritmo RR mason 9.0 ottimizzato, che consente il superamento degli ostacoli grazie alle onde millimetriche attraverso la navigazione e la pianificazione di percorsi ad alta precisione. La serie è inoltre dotata di VibraRise®, la prima tecnologia di vibrazione sonica del settore che strofina i pavimenti fino a 3.000 volte al minuto, e oltre all'integrazione rivoluzionaria del lavaggio automatico, dell'azione antibatterica automatica, della ricarica automatica dei serbatoi, della raccolta automatica della polvere e dell'auto-svuotamento in posizione dock, presenta componenti opzionali per pulizia ad acqua e asciugatura. Grazie a queste tecnologie, la serie ha migliorato notevolmente l'efficienza, offrendo un'esperienza di pulizia a mani libere ottimizzata.

Nel 2021, Roborock ha assunto il ruolo di leader nella crescente esposizione e diffusione dei robot aspirapolvere tra il pubblico, fornendo ai clienti prodotti di alta qualità innovativi che utilizzano tecnologie all'avanguardia per creare un ambiente domestico più pulito e offrendo al contempo un'esperienza di pulizia a mani libere. In questo modo, l'azienda leader dei robot aspirapolvere ha contribuito alla crescita del settore.

Vista la costante ricerca, durata migliaia di anni, di un ambiente domestico di alta qualità, soprattutto in un mondo in rapida evoluzione, vi è una tendenza crescente in base alla quale i consumatori preferiscono utilizzare i robot per i lavori domestici in modo da dedicare più tempo alle cose che contano o alle persone che amano. Nel settembre 2022, Roborock ha collaborato con la principale piattaforma di shopping online cinese Tmall.com, per lanciare la campagna Super Brand Day al fine di sensibilizzare i suoi prodotti popolari e high-tech a una più ampia gamma di gruppi di consumatori, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita quotidiana e il benessere dei consumatori di tutto il mondo.

