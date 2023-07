Roborock S7 Max Ultra: il test

Il Roborock S7 Max Ultra si presenta come un’eccellente opzione per coloro che cercano un robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one di alto livello. Con il suo formidabile potere di pulizia, un’ampia varietà di funzioni e la promozione di lancio che offre uno sconto di 250€, questo robot si propone come una soluzione all'avanguardia per la pulizia del pavimento degli ambienti domestici. Dotato dell’esclusivo sistema di pulizia vibrante VibraRise di Roborock, l’S7 Max Ultra è in grado di sfregare i pavimenti con 3.000 vibrazioni ultrasoniche al minuto, applicando al contempo una pressione aggiuntiva di circa 600g. Questo approccio simula un'azione di sfregamento manuale, permettendo di eliminare anche le macchie più ostinate. Il risultato? Pavimenti puliti e brillanti come se fossero stati lavati a mano. Il design risulta accattivante nelle due diverse colorazioni bianco e nero. L'installazione della dock station e del robot sono facili e intuitive.

La potenza di aspirazione di 5500 Pa, combinata con una spazzola principale flottante in gomma e la funzione di sollevamento automatico del mop, rende l'S7 Max Ultra una forza con cui fare i conti. La spazzola si adatta perfettamente ai pavimenti, massimizzando la potenza di aspirazione. Quando i sensori rilevano un tappeto, il mop si solleva automaticamente, evitando di bagnarlo, e la potenza di aspirazione aumenta per garantire che sia il pavimento che il tappeto siano privi di polvere e sporco. Una delle caratteristiche distintive del Roborock S7 Max Ultra è la pulizia interna della stazione base, grazie al suo design con doppie strisce tergivetro e al sistema VibraRise. Questo sistema consente una pulizia accurata all’interno della stazione base, seguita da una funzione di asciugatura ad aria calda a 45°C, evitando lo sviluppo di batteri e cattivi odori.

Il sistema di navigazione LiDAR assicura che il Roborock S7 Max Ultra pulisca in modo meticoloso e sistematico, evitando ostacoli e assicurando che nessuna area venga trascurata. Inoltre, la ricarica veloce e la possibilità di programmare la ricarica durante i periodi di basso consumo contribuiscono ad un uso più efficiente dell'energia. Collegando il Roborock S7 Max Ultra ad Amazon Alexa, gli utenti possono sfruttare una vasta gamma di impostazioni, tra cui zone vietate, mappatura rapida, programmi personalizzati, mappatura multilivello e 3D, per un'esperienza di pulizia ottimizzata ma soprattutto adattabile alle esigenze più disparate degli utenti. Il Roborock S7 Max Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one estremamente potente ed efficiente. Con la sua versatilità, potenza e funzionalità intelligenti, è un investimento che vale la pena considerare per coloro che vogliono una soluzione completa per la pulizia dei pavimenti. L’unico punto di attenzione potrebbe essere il costo. Tuttavia, con il livello di efficienza e le caratteristiche innovative che offre, l'investimento sembra giustificato. Inoltre, la promozione di lancio che offre uno sconto di 250€ lo rende ancora più attraente per un periodo limitato su Amazon.