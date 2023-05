Rocca: "Fare in modo che aumentino ricerca e investimenti nel Lazio"

"L'investimento di Msd rappresenta un segnale di quanto sia importante la ricerca e di quanto siano forti le nostre imprese. Noi abbiamo un tesoro sul quale non è stato fatto abbastanza probabilmente. E dobbiamo recuperare in termini di accompagnamento e facilitazioni, rispetto a una burocrazia che troppo spesso rende la vita difficile a chi vuole investire nel Lazio. Dobbiamo fare in modo che aumenti la presenza della ricerca e della farmaceutica e sostenere quella che già c'è, anche con adeguate infrastrutture". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nel suo intervento oggi alla presentazione dell'investimento Msd in Italia, 200 mln di dollari in 10 anni.