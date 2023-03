Rocco Laviano (Itaro World): “È sempre più centrale il ruolo dell’agenzia di viaggi nell’organizzazione delle vacanze”

Rivolgersi a coloro che hanno esperienza significa partire senza pensieri e risolvere gli imprevisti dell’ultimo minuto. La consulenza di un’agenzia di viaggi resta fondamentale anche per ottenere le soluzioni economicamente più vantaggiose.

Potenza, 21/03/2023 - Nel mondo dei viaggi, grazie all’avvento del web, molte persone scelgono di affidarsi al ‘fai da te’, pensando di ottimizzare tempi e soprattutto costi. Prenotare in autonomia è alla portata di tutti, ma può nascondere insidie e imprevisti che difficilmente si possono gestire con altrettanta facilità. Qualunque sia la portata o la lunghezza del viaggio, che sia di piacere o di lavoro, il ruolo dell’agenzia è sempre più determinante per la sua organizzazione, come dimostrano i dati dei tour operator per il turismo “outgoing” in Italia. Non solo perché un’agenzia semplifica ogni aspetto, ma anche perché permette di avere concreti vantaggi economici. Non ci sono, infatti, costi maggiori come si potrebbe pensare, ma le agenzie hanno l’opportunità di servirsi di importanti agevolazioni e di banche dati a loro disposizione. Tutto questo vale ancora di più se ci si rivolge a mani esperte in grado di disegnare una vacanza senza pensieri. “Ogni viaggio è una cosa seria e, come tale, deve esserlo anche la sua organizzazione - sottolinea Rocco Laviano titolare dell’agenzia di viaggi Itaro World di Potenza, insieme a Italo Pascaretta - Nella nostra esperienza ultratrentennale ci siamo sempre avvalsi di contatti affidabili e costruiti nel tempo, verificando luoghi, strutture e servizi da offrire. Abbiamo “cavalcato” le opportunità del web e della tecnologia digitale, piuttosto che considerarle un nemico per la nostra attività. Organizzare una vacanza in autonomia può rivelarsi un’esperienza stressante. Molte volte, poi, ci si affida a recensioni e consigli online non sempre attendibili, mentre c’è sempre più bisogno di professionalità”.

Per scegliere l’agenzia di viaggi a cui rivolgersi un aspetto rilevante è l’esperienza che ha maturato nel settore: conoscenza dei posti, delle persone, delle opportunità, delle offerte turistiche e capacità di risolvere imprevisti dell’ultimo minuto, proponendo le alternative migliori sia in termini economici sia di qualità della vacanza. “È importante essere attrezzati nel rispondere a più esigenze, fornendo assistenza e garanzie - spiega Rocco Laviano - Oggi un’agenzia deve offrire un’ampia serie di servizi come tutta la biglietteria aerea, marittima e ferroviaria compresi i voli low cost, l’organizzazione di viaggi di gruppo e di congressi, pacchetti turistici, crociere vacanze per famiglie, prenotazioni alberghiere fino ai servizi accessori come il noleggio auto o i parcheggi. L’agente di viaggio ha un ruolo importante più che in passato, perché fornisce assistenza prima, durante e dopo il viaggio. Partire nella massima tranquillità è il desiderio di tutti. Va sfatato anche il mito secondo cui rivolgersi ad un’agenzia di viaggi abbiamo un costo superiore. In realtà una buona agenzia ha contatti diretti con agenzie di transfer e tour operator, strutture ricettive, compagnie aeree. Queste collaborazioni consentono di ottenere servizi a prezzi nettamente vantaggiosi rispetto a quelli riservati al pubblico e disponibili sul web”.

L’agenzia di viaggi Itaro World di Rocco Laviano e Italo Pascaretta è un punto di riferimento per Potenza e tutta la provincia. Itaro World fa parte anche del grande network di agenzie Welcome Travel Group S.p.A., che opera nella distribuzione turistica e vanta la partecipazione azionaria dei due leader del mercato viaggi, Alpitour World e Costa Crociere. Con oltre 1300 punti vendita presenti in tutte le provincie italiane, il network è garanzia di esperienza e affidabilità.

