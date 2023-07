Rocco Siffredi in passerella per Dsquared2

Per la prossima primavera-estate i gemelli Dean e Dan Caten portano sulla catwalk il re dei film per adulti in una collezione che mixa il preppy a dettagli espliciti e si rifà ad alcuni look d'archivio

Ammiccante, ben più che ammiccante. Ai limiti dell'esplicito. Per la prossima primavera-estate i gemelli Dean e Dan Caten di Dsquared2 portano in passerella il re dei film per adulti, Rocco Siffredi. E' stato l'attore e regista hard più celebre al mondo che ieri sera ha catalizzato l'attenzione durante la sfilata che ha chiuso la prima giornata di Milano moda uomo, fingendo di girare un film a luci rosse in una villa di Palm Beach, set dello show targato Dsquared2.

L'uomo e la donna della primavera-estate 2024 tratteggiata dai gemelli Caten mescolano il preppy a dettagli espliciti, in un mash-up che si rifà ad alcuni look d'archivio. La polo a righe da uomo è mixata con una camicia abbottonata a righe, i jorts si portano con i calzini a rombi, la gonna da tennis per lei è abbinata a un'elaborata collana di perle senza nient'altro sotto, i sandali metallizzati alla caviglia sono decorati da foglie di marijuana.

L'iconica lingua dei Rolling Stones viene trasformata in un top da donna con perline o in canotta strappata per lui. La ciliegina sulla torta è stata il ritorno sulla catwalk di Esther Cañadas, mitica top degli anni '90, che ha chiuso lo show fasciata in un seducente abito nero cut-out tenuto su da una spilla a forma di aragosta. Siffredi, che è uscito in passerella indossando una t-shirt rossa con la scritta Vip - dove la 'p' di person è sostituita da qualcosa di più malizioso - ha anche realizzato alcuni pezzi della collezione come le cinture con la scritta 'Pussy', top e ciabatte da piscina. (di Federica Mochi)