ROG Ally: la console portatile di Asus avrà il processore Ryzen Z1 Series

ROG Ally è la nuova console portatile di Asus ROG che debutterà a maggio, con un prezzo che l'azienda dice essere inferiore a mille euro. Si tratta di una console in grado di far giocare titoli per PC e in streaming, ma è nella potenza tecnica che l'hardware farà la differenza rispetto ai suoi concorrenti più diretti, in primis Steam Deck di Valve. La data per il lancio è fissata all'11 maggio, e proprio in queste ore AMD ha annunciato Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme, i processori ad alte prestazioni per handheld PC gaming console. Con un massimo di otto core, 16 thread e 24 MB di cache, i processori Ryzen Z1 Series offrono esperienze di gaming elevate e una durata della batteria maggiore, grazie all'efficienza dell'architettura Zen 4. Inoltre, grazie alla grafica integrata basata sull'architettura AMD RDNA 3, i gamer hanno la possibilità di giocare ai giochi più impegnativi di oggi con frame rate elevati e immagini nitide. La console include anche un display 1080p da sette pollici a 120 Hz, fino a 16 GB di memoria LPDDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 512 GB. Per quanto riguarda lo schermo, avrà un tempo di risposta di 7 ms e AMD FreeSync per aiutare con eventuali problemi di schermo rovinato. La console sarà pensata quindi per i giochi PC di tutti i tipi, e da quello che abbiamo potuto vedere è già in grado di far girare i titoli più esosi così come gli indie. ROG Ally sarà venduta con tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi.