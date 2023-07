ROG Phone 7 Ultimate, il test

Asus quest'anno ha puntato su una lineup semplificata presentando, almeno finora, solo due dispositivi: il ROG Phone 7 e la versione Ultimate del ROG Phone 7. Entrambi fondano le loro performances sul chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e hanno praticamente le stesse specifiche tecniche. Adnkronos Tech&Games ha testato il ROG Phone 7 Ultimate, disponibile nell'unica colorazione bianco - Storm White, che prevede il display ROG Vision sul retro e il sistema di raffreddamento AeroActive Portal. ROG Phone 7 offre prestazioni e raffreddamento superiori rispetto al suo predecessore, prestazioni audio migliori e un display AMOLED più luminoso mentre il design con l'efficace e resistente corpo in alluminio e il vetro sulla parte frontale in Gorilla Glass Victus donano al dispositivo un aspetto elegante e raffinato. La confezione del nuovo dispositivo Asus rappresenta già di per sé un "unicum", interamente realizzata con biomassa riciclata e riciclabile, si presenta con la forma di un semi esagono. Una banda magnetica esterna sembra sigillare la confezione ma sorprendentemente è non soltanto removibile ma funge, grazie a pulsanti funzionali, da console dove inserire il telefono. Il ROG Phone 7 è inequivocabilmente un dispositivo Republic Of Gamers. L'estetica "gamer" della linea ROG Phone è gradualmente diventata sempre più sobria pur mantenendo, nel design posteriore del ROG Phone 7 Ultimate, un display a colori ROG Vision che si sposa perfettamente con le linee e il bianco bicromo del dispositivo. Il display entra in funzione quando si riceve una chiamata, quando il telefono è in ricarica o viene avviato un gioco. Può inoltre visualizzare immagini statiche o animazioni che possono essere personalizzate attraverso l'editor integrato.

L'impatto iniziale con il dispositivo è certamente d'effetto, il ROG Phone 7 Ultimate è robusto, se vogliamo non proprio leggerissimo con i suoi 239 grammi di peso, e presenta una cornice centrale estremamente rigida, praticamente senza flessione, racchiusa tra due superfici in vetro. Il frontale è coperto da Gorilla Glass Victus mentre il retro monta un Gorilla Glass 3. Ad ogni modo il telefono è molto ben bilanciato con una distribuzione del peso ottimale. Il nuovo dispositivo Asus dispone di una certificazione IP54 che ne attesta la protezione da agenti esterni quali spruzzi d'acqua e polvere. Il ROG Phone 7 Ultimate dispone di un ampio pannello AMOLED da 6,78 pollici con un rapporto di formato 20,4:9 e una risoluzione di 2448x1080 pixel, con una nitidezza di 395 ppi. La luminosità raggiunge un massimo di 1095 nit che possono considerarsi più che adeguati per un utilizzo confortevole all'aperto. Il ROG Phone 7 Ultimate supporta l'HDR10+ sul display, mentre per i decodificatori hardware sono supportati l'HDR10, l'HDR10+ e l'HLG. Lo schermo, Samsung con tecnologia di visualizzazione E4, ha un refresh rate di 165 Hz insieme a un tasso di campionamento tattile di 720Hz per ottenere il minor input lag possibile riducendo al minimo la latenza totale di input-fine a soli 23 ms (millisecondi) in modalità 165 Hz. Naturalmente è possibile selezionare diversi refresh rate in base alle esigenze dei singoli giochi attraverso una semplice selezione e attraverso Armoury Crate è possibile regolare la propria libreria in modo ottimale per sfruttare al meglio ogni motore di gioco ottimizzando così l'utilizzo della batteria. Una delle caratteristiche più sorprendenti del dispositivo è anche uno degli elementi su cui Asus ha lavorato e puntato di più: il sistema di raffreddamento. La progettazione del Rog Phone rappresenta qualcosa di unico nel panorama mondiale, ed è caratterizzata dal sistema di raffreddamento GameCool7 che Asus ha suddiviso in fasi: "Breve termine" (1-15 minuti), "Medio termine" (15-30 minuti) e "Lungo termine" (oltre 1 ora).

Il design interno con scheda madre e chipset posizionati centralmente è la prima linea di gestione del calore. Include un composto di trasferimento di calore in nitruro di boro (200 volte la conducibilità termica dell'aria) che si trova tra la scheda madre principale e la scheda RF, che contiene la maggior parte dell'hardware di comunicazione radio. Via via che il telefono continua a essere utilizzato entrano in gioco altre soluzioni di dissipazione del calore come la camera a vapore "a ciclo rapido", arricchita nel ROG Phone 7 da sei canali che incanalano il liquido di raffreddamento dove ce n'è più bisogno. Una struttura di colonne a forma di tridente con percorsi a forma di Y all'interno delle colonne stesse, che ricorda il flusso canalizzatore di "Ritorno al Futuro", chiude il cerchio dei dispositivi interni che secondo il costruttore portano a migliorare l'efficienza termica di un incredibile 168%. Infine, due fogli di grafite coprono interamente il retro e la parte anteriore del dispositivo migliorando ulteriormente l'efficienza termica anche in prossimità dei display. L'AeroActive Cooler 7, progettato per agganciarsi e posarsi sopra la scheda madre e il chipset posizionati centralmente, ha il compito di dissipare il calore interno verso l'esterno, mantenendo la superficie posteriore del telefono fino a 25 gradi più fredda mentre una parte del flusso d'aria è diretta verso la superficie del display, riducendo la temperatura di 8 gradi. L'AeroActive Cooler 7, al di là dei suoi quattro tasti di sparo omnidirezionali, ha anche un subwoofer integrato da 13 x 38 mm che esalta i bassi e trasforma il ROG Phone 7 Ultimate in un potente sistema multimediale con altoparlanti 2.1. Anche sotto il profilo della connettività non mancano specifiche robuste, il ROG Phone 7 Ultimate è un telefono dual-SIM con standby doppio SA/NSA Sub-6 5G su entrambi gli slot, così come DSDV LTE.

Oltre a ciò, supporta il Triple-Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7 con tre antenne. Le tre sopra citate antenne Wi-Fi con supporto MIMO 2x2 e un'efficace commutazione senza soluzione di continuità garantiscono il miglior segnale migliore possibile. La tecnologia HyperFusion consente poi una connessione simultanea a Wi-Fi e dati cellulari e una commutazione automatica verso il sistema più stabile dei due. La connettività locale include anche Bluetooth 5.2 con profili HFP, A2DP, AVRCP, HID, PAN, OPP e supporto Bluetooth LE. La porta Type-C laterale consente anche di ottenere l'uscita video dal telefono, in particolare DisplayPort 1.4. Ciò significa risoluzioni fino a 4K a 30Hz, 1440p a 75Hz o 1080p a 144Hz senza alcuna sottocampionatura cromatica. Il risultato è quella di una connettività che è incredibilmente avanti rispetto a quella di uno smartphone flagship qualsiasi. Il ROG Phone 7 Ultimate supporta anche il suono Qualcomm Snapdragon ed è certificato Hi-Res Audio (anche wireless). Supporta diversi protocolli audio Bluetooth, tra cui aptX, aptX HD, aptX adaptive, aptX Low latency, aptX Lossless Audio, LDAC e AAC. È presente il NFC con supporto per la modalità di carta. Il ricevitore GPS sullo Snapdragon 8 Gen 2 supporta due bande (L1 + L5) e copre GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC. Per quanto riguarda gli altri connettori, è presente una presa audio da 3,5 mm e due porte Type-C. La porta Asus Side è la più potente delle due, cablata per il trasferimento dati USB 3.1 gen 2 fino a 10 Mbps e supporta anche la connessione alt-mode Display Port 1.4.

Le chiamate effettuate attraverso questo dispositivo sono caratterizzate da una più che buona chiarezza sonora, la qualità della comunicazione rimane molto buona anche in ambienti rumorosi o affollati. La gamma dinamica, la differenza tra i suoni più silenziosi e quelli più forti, è ampia. Questo insieme di caratteristiche audio di alta qualità unita ai due altoparlanti frontali simmetrici e identici, di grandi dimensioni, rendono l'esperienza non solo piacevole, ma coinvolgente e gratificante. Il Rog Phone 7 Ultimate riesce poi nella difficile operazione di rendere intuitivo e complesso allo stesso tempo il sistema di controllo. Tutto dipende da che tipo di giocatore/utente si interfaccia con il dispositivo Asus. Il sistema di pulsanti AirTrigger e Ultrasonic è uno dei sistemi di input più attraenti e divertenti dell'intero dispositivo. Questo sistema di controllo supplementare è un elemento fisso della linea ROG Phone e viene costantemente migliorato di generazione in generazione. Esistono configurazioni predefinite e scorciatoie per molti giochi popolari e si può accedere a un'impressionante gamma di regolazioni che riguardano la sensibilità, l'area, la distanza del trigger e il moltiplicatore di distanza. Asus è leader incontrastata in questo. Il numero totale di input mappabili sull'AirTrigger è di 14 ma in combinazione con l'AeroActive Cooler e i suoi quattro tasti omnidirezionali possono arrivare a 18, anche questo è un "unicum".

Il ROG Phone 7 e la versione Ultimate dispongono di un tale numero di opzioni la cui ampiezza e portata potrebbero confondere neofiti o casual gamers. Tuttavia è proprio questa ricchezza di opzioni che rende il dispositivo Asus uno strumento di livello professionale, distinguendolo in modo deciso dalla concorrenza. La varietà di configurazioni trova il suo vaso di Pandora nell'interfaccia utente ROG (Republic of Gamers) caratterizzata da linee aggressive con sfumature di rosso ed elementi visivi geometrici che sembrano catapultare l'utente in un'ambientazione fantascientifica. Ogni funzionalità avanzata è organizzata in modo chiaro e ben strutturato in un sottomenu o un'app per una migliore comprensione .Ci sono controlli approfonditi per la registrazione dello schermo e la cattura dello schermo ed è possibile configurare risoluzione, orientamento e se registrare o meno suono e input touch. Vale probabilmente la pena soffermarsi sull'interfaccia software "Game Genie". Il suo obiettivo principale è offrire un comodo accesso alle funzioni rilevanti per il gioco. La maggior parte delle opzioni sono autoesplicative, come gli interruttori per disabilitare le chiamate e le notifiche, bloccare la luminosità o visualizzare il refresh rate dello schermo. Ci sono anche alcune funzionalità meno intuitive. Il menu Air Triggers offre moltissime personalizzazioni. E' infatti possibile configurare la mappatura di base per i controlli sullo schermo ai pulsanti ad ultrasuoni AirTrigger 7 Ultimate, e se è stato collegato anche l'AeroActive Cooler 7 saranno naturalmente disponibili anche i rispettivi controlli aggiuntivi da mappare. Ci sono menù più estesi da esplorare per queste funzioni all'interno di Armoury Crate, ma questo menu ha il vantaggio di essere semplice e intuitivo da usare.

Game Genie presenta inoltre alcune nuove funzionalità che debuttano con la generazione del ROG Phone 7. "X Sense" utilizza il riconoscimento dei modelli AI per rilevare specifici eventi di gioco e mostra informazioni rilevanti al giocatore come popup per una migliore visibilità. "X Capture", Funziona anche su una lista selezionata di giochi e utilizza il riconoscimento dei modelli AI per rilevare momenti importanti nel gioco, come uccisioni, morti e vittorie, creando automaticamente clip di quei momenti. Dalla principale interfaccia di ASUS Armoury Crate si presenta l'opzione modalità di sistema con le familiari opzioni X-Mode, Dynamic e Ultra Durable. La prima schermata contiene personalizzazioni per il comportamento del touch, come la sensibilità e lo scorrimento, nonché la precisione. Poi c'è la scheda Display, che consente di impostare il refresh rate dello schermo e scegliere una delle due impostazioni predefinite per la qualità grafica - Equilibrata e Alta Qualità. In alternativa, si può adottare un approccio avanzato e personalizzare l'anti-aliasing, il filtro anisotropico, il filtro delle texture e il dettaglio delle texture su cursori individuali. Come avrete intuito la quantità di scelte a disposizione compone un menù molto lungo di valori e offset effettivi a livello di sistema per vari moduli e componenti interni del telefono.

Il Rog Phone 7 Ultimate ha in dotazione una batteria dalla capacità totale di 6.000 mAh suddivisa in due celle simmetriche da 3.000 mAh. che ha dimostrato un'ottima autonomia soprattutto nella riproduzione di video offline. ll ROG Phone 7 Ultimate si ricarica abbastanza rapidamente con il suo caricatore da 65W. Nei nostri test, è passato da scarico al 33% in quindici minuti e poi al 68% in 30 minuti. Una carica completa è durata poco più di sessanta minuti. ll dispositivo dispone di un buon comparto fotografico con una fotocamera posteriore tripla. La lente principale è un grandangolo da 50 MP con apertura f/1.9, un sensore di 1/1,56" e pixel di 1,0µm, con Autofocus a rilevamento di fase (PDAF). Questa lente offre immagini nitide e abbastanza dettagliate. La fotocamera ultra grandangolare da 13 MP con un campo visivo di 120 gradi e apertura f/2.2 permette di catturare panoramiche e gruppi ampi di persone con buoni risultati. Infine, la lente macro da 8 MP con apertura f/2.0 permette di catturare dettagli finissimi da distanze molto ravvicinate. La fotocamera frontale monta un sensore grandangolare da 32 MP con apertura f/2.45, un sensore di 1/3,2" e pixel da 0,7µm. Questo setup è ideale per selfie dettagliati e videochiamate nitide. In termini di registrazione video, il dispositivo offre diverse opzioni di risoluzione e velocità di frame. La fotocamera posteriore può registrare video in 8K a 24 fps, in 4K a 30 o 60 fps, in 1080p a 30, 60, 120 o 240 fps e in 720p a 480 fps. Dispone inoltre di stabilizzazione video gyro-EIS e supporta HDR10+, per una qualità dell'immagine sicuramente accettabile anche se non eccezionale. La fotocamera frontale può registrare video in 1080p a 30 fps, garantendo sempre clip di alta qualità.