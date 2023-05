Roger Waters in diretta al cinema

Roger Waters presenta nei cinema di tutto il mondo il suo tour 'This Is Not A Drill'. Il membro fondatore dei Pink Floyd ha annunciato una speciale diretta dal vivo del suo spettacolo dalla O2 Arena di Praga il prossimo 25 maggio. Sarà un evento cinematografico globale. L'evento live sarà distribuito in tutto il mondo in oltre 1.500 cinema in più di 50 paesi. Il film includerà 20 canzoni classiche dei Pink Floyd tra cui: 'Us & Them', 'Comfortably Numb', 'Wish You Were Here' e 'Is This The Life We Really Want?'. Waters debutterà anche con la sua nuova canzone, 'The Bar'.