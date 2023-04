Rogo Primavalle: Perruggini (Oss. Anni Piombo), 'oggi prima volta istituzioni unite in ricordo'

"Che questa giornata sia un giro di boa verso la riconciliazione e pacificazione nazionale. Oggi per la prima volta tutte le istituzioni nazionali e locali si sono unite nel ricordo di quel tragico episodio. Il nostro compito è che i giovani sappiamo affinché non dimentichino e non ripetano i nostri errori". Così Potito Perruggini Ciotta, nipote del Brigadiere Giuseppe Ciotta, ucciso a Torino il 12 marzo 1977 e presidente Osservatorio nazionale "Anni di piombo"per la Verità storica, interviene per il 50esimo anniversario dalla strage di Primavalle in cui persero la vita i fratelli Stefano e Virgilio Mattei.

"La scuola è un luogo centrale per coltivare la memoria e quale modo migliore per arrivare ai giovani se non con l'ascolto diretto delle testimonianze dei protagonisti di quei drammatici eventi. Prima della scomparsa di tutti i protagonisti e testimoni dobbiamo impegnarci a raccogliere e divulgare le memorie di vittime e carnefici fuori dai tribunali per una Verità storica condivisa che non sempre corrisponde alla verità processuale - prosegue - Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il ministro Gennaro Sangiuliano a nome del governo che hanno accolto la nostra proposta di istituire a Roma il museo nazionale per le Vittime del terrorismo e del dovere. Il museo - conclude Potito Perruggini Ciotta- diventerà quel luogo fisico permanente di riferimento per coltivare la memoria, il confronto e lo studio mantenendo la coscienza viva su ciò che è stato affinché quella deriva non ritorni più".