Roland Garros 2022, Nadal in finale: Zverev si ritira

Rafa Nadal in finale al Roland Garros 2022. Lo spagnolo beneficia del ritiro del tedesco Alex Zverev, vittima di un infortunio alla caviglia in semifinale. Zverev è costretto a lasciare il campo sullo score di 7-6 (10-8), 6-6 in favore del mancino iberico. Nadal attende il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e il croato Marin Cilic. Lo spagnolo va a caccia del 14esimo titolo sulla terra rossa di Parigi e del 22esimo trionfo in un torneo del Grande Slam.