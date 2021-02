Roma, 13enne cade da finestra a scuola

(Adnkronos)

Un 13enne è caduto dalla finestra al secondo piano della scuola media in via Panisperna, nel centro di Roma. E' successo alle 12,55. Precipitato sull'erba, è stato portato in codice rosso al Gemelli. Lo studente avrebbe riportato solo contusioni e una probabile frattura di una gamba. Per sicurezza resterà nel reparto di terapia intensiva almeno per le prossime 24 ore.

Sul posto, per accertare la dinamica di quanto accaduto, è arrivata la Polizia.