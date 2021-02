Roma, 17enne suicida. Professore indagato

(Adnkronos)

Ci sarebbe un indagato per la morte di uno studente suicida. Si tratta di un suo ex professore di un liceo romano. L’inchiesta è stata aperta dalla Procura di Roma per istigazione al suicidio e maltrattamenti in relazione alla morte di un 17enne che si è tolto la vita nel luglio di due anni fa.

In base a quanto emerso da alcune testimonianze, il docente, come riportano alcuni quotidiani, avrebbe umiliato più volte il giovane. Non è escluso che nei prossimi giorni l’indagato venga ascoltato dagli inquirenti che stanno conducendo le indagini.