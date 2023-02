Ferito a entrambe le gambe con due colpi di pistola in via dei Sette Metri

Un ragazzo di 27 anni, italiano, è stato ferito a entrambe le gambe con due colpi di pistola. E' successo in via dei Sette Metri, in zona a Morena a Roma, intorno alle 22,15 di ieri. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Squadra Mobile. A terra sono stati trovati alcuni bossoli.