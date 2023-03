Indagano i pm della Dda di Roma sull’agguato di ieri sera in cui è stato ucciso Luigi Finizio. Il cinquantunenne, con precedenti, è stato colpito da vari colpi d'arma da fuoco, di cui alcuni al torace. L'agguato è avvenuto intorno alle 19.30 in una pompa di benzina in via dei Ciceri, a Torpignattara. A indagare sull’omicidio sono gli agenti della Squadra Mobile coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.

