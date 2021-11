Roma, a Capannelle trave cade da ponte ferrovia: nessun ferito

Una trave è caduta dal ponte della ferrovia di via delle Capannelle, a Roma, all’altezza del ponte della ferrovia. Sul posto è intervenuta la polizia locale con quattro pattuglie del VII Gruppo Tuscolano e un ulteriore ausilio di una unità del Gruppo Appio. Nessuno è rimasto ferito né sono stati riportati danni.

Gli agenti hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area, con la chiusura di via delle Capannelle, da via Appia Nuova a via Tuscolana, in ambo i sensi di marcia. Si è resa necessaria inoltre la temporanea chiusura di via del Calice, all’altezza di via delle Capannelle e di via Lucrezia Romana.