Roma, a giudizio writer Geco

Citazione diretta a giudizio per il writer romano ‘Geco’, noto per murales e tag sparsi per la Capitale. La procura di Roma gli contesta il danneggiamento per oltre trentasei graffiti “perché imbrattava e danneggiava strutture e infrastrutture pubbliche di interesse storico artistico del Comune di Roma”. Tra quelle citate nel capo di imputazione l’Archivio centrale di Stato, la banchina del Tevere di Porta Portese, l’Arco dei Quattro Venti a Villa Pamphili e Parco degli Acquedotti. A Lorenzo Perris, in arte ‘Geco’, la pm Gianfederica Dito contesta anche l’accusa di ricettazione per due estintori poi risultati rubati.

Geco era stato denunciato nel novembre 2020 dagli agenti del Nad, il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale. Oggi in tribunale si è svolta la prima udienza davanti al giudice monocratico nella quale il Campidoglio, rappresentato dall’avvocato Enrico Maggiore, ha chiesto di costituirsi parte civile.