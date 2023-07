Roma, Abraham KO: infortunio al ginocchio

Infortunio al ginocchio per Tammy Abraham: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questo l'esito dei controlli medici dopo il KO subìto contro lo Spezia domenica sera nell'ultimo match del campionato.

Nel tentativo di intervenire su un pallone, Abraham e Ampadu si scontrano: movimento innaturale del ginocchio del centravanti giallorosso, il replay sembra non promettere nulla di buono. Staff medico in campo, ma primi soccorsi inutili. Abraham non può continuare, al suo posto in campo Spinazzola. Poi, di corsa, ad effettuare gli esami del caso, mentre Dybala realizzava il gol del 2-1 e prendeva l'abbraccio dei tifosi con tutto il resto della squadra.

L'esito è il più nefasto per un calciatore: lesione del legamento crociato anteriore.

Al netto dell'estate e del periodo di riposo forzato, Abraham perderà tutta la preparazione della nuova stagione e consegna alla Roma un'incognita sulla rosa della stagione 2023/24 e la relativa campagna acquisti. Con il suo ginocchio ko e i numeri di Belotti, la società capitolina dovrà necessariamente intervenire sul mercato.

Difficile pensare di poter vedere Abraham in campo prima di inizio dicembre, quando servirà comunque tempo e modo per rivederlo al massimo della forma.

Servirà pazienza, la giusta prudenza e capire come i muscoli reagiranno all'inevitabile periodo di stop che ne conseguirà. Insomma, per metà stagione Abraham non sarà da considerare arruolabile o, a volerla vedere diversamente, un punto di forza della squadra.

Fantacalcio.it per Adnkronos