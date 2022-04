Ha accoltellato il compagno al culmine di una lite in casa: è successo in un appartamento all'Infernetto a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casalpalocco che dopo aver ricostruito la vicenda hanno denunciato la donna, romena, per lesioni personali. Il compagno, 49enne, anche lui di nazionalità romena, è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno riscontrato lesioni a mani e torace con una prognosi di 10 giorni.