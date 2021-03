Roma, al via 'Dedicato Alle Donne - Voci e volti'

Roma, 4 mar. (Adnkronos)

Al via 'Dedicato Alle Donne - Voci e volti', un'iniziativa in collaborazione fra Nove Onlus, il Municipio IX di Roma e le Biblioteche Laurentina e Pier Paolo Pasolini, con il MuCiv - Museo delle Civiltà. Per il secondo anno consecutivo, per tutto il mese di marzo, si parla “del mondo 'al femminile'” che “non deve e non può essere relegato all’azione di contrasto alla violenza contro le donne, ma deve avere quel respiro ampio che ogni donna merita” si legge in una nota del Municipio.

Il progetto, nato nel 2018 e guidato dall’Assessore Carmela Lalli, coinvolge i centri propulsori di cultura presenti sul territorio, per promuovere la conoscenza e l’approfondimento di temi importanti e socialmente significativi. Conferenze, incontri, contributi di scrittori e artisti e tanto altro con testimonianze in diretta dal mondo dell’arte, della scienza, e del sociale.

Numerosissimi gli interventi in calendario. Si parte dall’Afghanistan con Susanna Fioretti e Livia Maurizi di Nove Onlus; in diretta da Kabul con le driver del Pink Shuttle, le formatrici di WiBh, l’unico hub di formazione femminile del paese, e le giovani imprenditrici del Daring Woman in Business Prize.

Arianna Briganti, economista dello sviluppo esperta di diritti umani, analizza le criticità su diritti di genere, corruzione e tratta di esseri umani, fra Balcani, Africa e Estremo Oriente. L’artista Anna Muskardin con la sua opera Red Wall,racconta la forza, l’eccellenza, l’energia e il dolore dell’essere donna. Con l’imprenditrice Francesca Ciccarelli si parlerà di styling e sartoria con l’imprenditrice Francesca Ciccarelli.

I fondatori dell’Inclusive fashion racconteranno come hanno rivoluzionato il concetto di moda facendo sfilare indossatori e indossatrici portatori di handicap. Barbara Schiavulli farà vivere l’esperienza sul campo di una reporter di guerra. Si dipingerà sulle note con Antonella Benanzato, pittrice e musicista, in un percorso attraverso suono, colore e meditazione. La fisica Antonella Maraner aiuterà a capire lo story telling della scienza. Con Carolina Fiori e un gruppo di produttrici, cantanti e dj si entrerà nell’esperienza femminile della musica elettronica.

Alla scoperta del rapporto di connessioni fra maschile e femminile in Giappone con il fotografo Virginio Favale, la rivoluzione gentile de "Il Cantiere delle Donne" con le giornaliste blogger Silvia Pittarello e Alessia Da Canal e le nuove frontiere del graphic design con Ilaria Valla.

Si assisterà inoltre a due importanti proiezioni seguite da dibattito. Il film “La guerra di Cam”, approfondito con la regista Laura Muscardin e Francesco Montini, produttore indipendente Movie Factory. E il corto teatrale “Ma mi dovevi ammazzare proprio così?” con la partecipazione dei componenti della compagnia teatrale “Signori chi è di scena!” e dell’autore Marco Ferri.

Si potrà assistere in diretta a queste storie ed esperienze, inedite ed originali, collegandosi al sito del Municipio IX.