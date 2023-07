Roma, Amnesty International e Coop portano 112mila cartoline all'ambasciata iraniana

Donna, vita, liberta’. Continuano le mobilitazioni di Amnesty international e Coop, oggi a Roma, per portare le 112mila cartoline raccolte in questi mesi a sostegno delle donne iraniane. I dati dall’inizio delle proteste in Iran sono allarmanti, oggi a roma erano tanti gli attivisti che hanno voluto ricordare l’attenzione dell’italia e il continuo impegno nella promozione di campagne fino a quando non cesseranno le dure repressioni Gia’ a maggio e’ stata indirizzata una lettera ufficiale all’ambasciatore dell’iran per rendere noto il sostegno dell’italia per i diritti delle donne. delle ragazze e delle bambine iraniane e per la lotta alla loro liberta’.