Un'anziana di 83 anni è precipitata dal terzo piano di un palazzo in via Friggeri, in zona Balduina a Roma, travolgendo una passante di 42 anni. E' quanto avvenuto stamattina intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Monte Mario e i sanitari. Sia l'anziana sia la 42enne sono state trasportate in codice rosso in due diversi ospedali.