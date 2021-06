Roma, "attacco hacker al sito comitato M5S per Raggi"

Attacco hacker questa notte al sito del Comitato del Movimento 5 Stelle per Virginia Raggi (www.roma5stelle.net), "dove raccogliamo i fondi e organizziamo gli eventi. Lo so che facciamo paura ma non credo che con questi gesti illegali e vigliacchi riuscirete a fermarci’’. Lo comunica via Facebook il consigliere capitolino M5s Paolo Ferrara. "Con Giuliano Pacetti M5S Consigliere Roma Capitale abbiamo dato mandato di ristabilire la situazione e a breve tornerà tutto come prima. Avanti tutta!’’, scrive Ferrara.

E in un post su Facebook il capogruppo capitolino Pacetti scrive: "Ci tengo a sottolineare che azioni come queste, non ci fermeranno. Avanti tutta!’".