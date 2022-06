Roma attrae nuovi investitori, arriva network lusso Berkshire Hathaway HomeServices

È stato presentato ieri sera l’accordo commerciale tra Berkshire Hathaway HomeServices, rete internazionale di intermediazione immobiliare rappresentata nel Nord Italia dal suo franchisee Berkshire Hathaway HomeServices MAGGI Properties, e Roma Immobiliare, player attivo sul mercato capitolino da oltre 15 anni, con un’offerta di immobili di pregio nel Centro Storico e nelle zone limitrofe.

Questo passaggio sancisce il grande interesse degli investitori internazionali sull’Italia e su Roma. La conferenza stampa si è tenuta nella cornice della terrazza Zuma di Palazzo Fendi, alla presenza dei vertici internazionali di Berkshire Hathaway HomeServices, dei rappresentanti italiani e dei principali investitori e imprenditori locali.

Christy Budnick, CEO Berkshire Hathaway HomeServices, ha commentato: “L’Italia e Roma non hanno bisogno di presentazioni nel mondo. Il Bel Paese raccoglie da sempre un incredibile e crescente interesse da parte degli investitori stranieri che cercano soluzioni prestigiose. Per questo siamo presenti sul territorio dal 2019. Ad oggi, l'entusiasmo dei nostri investitori globali per il mercato romano e per tutte le destinazioni "flagship" del mondo è in costante crescita. Crisi pandemica e instabilità geopolitica hanno creato degli scossoni, ma il lusso non perde la sua forza attrattiva. La nostra crescita continua: entrare a far parte nel nostro network significa aprire una finestra di opportunità da tutto il mondo.”

Berkshire Hathaway HomeServices Roma Immobiliare rilancia know-how ed offerta per una espansione commerciale nazionale ed internazionale. L’expertise e la visione delle sfide future sul mercato capitolino sono riassunte dal suo CEO, Francesco Minervini: “Milano ha avuto un boom durante e dopo EXPO, ora è arrivato il turno di Roma. Tutti gli indicatori confermano che in questo momento la Capitale è la scommessa più importante per i fondi di investimento e gli imprenditori nazionali ed interazionali. La crescente attenzione è confermata anche dal flusso di capitali da parte di catene globali di prodotti, servizi e ospitalità. La nostra grande esperienza per gli immobili delle zone centrali della città sarà fondamentale.”

Marcus Benussi, Managing Partner General Counsel di Berkshire Hathaway HomeServices MAGGI Properties, ha sottolineato: “Abbiamo trovato il miglior partner sul mercato di Roma e siamo sicuri che questa espansione sarà propedeutica ad un’ulteriore crescita del nostro network verso il meridione, che piace al pubblico internazionale degli investitori. Abbiamo grandi ambizioni.”