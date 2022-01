Roma, auto contro moto: muore 18enne sulla Casilina

Un ragazzo di 18 anni è morto intorno alle 19.30 di ieri in un incidente in via Casilina a Roma. In sella a una Gilera Gp 800, la vittima si sarebbe scontrata con una Fiat Panda guidata da un 38enne, poi fermatosi a prestare soccorso e quindi portato al policlinico Tor Vergata per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Sul posto le pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso per i rilievi il tratto da via Isnello al civico 1.799 di via Casilina, in ambo i sensi di marcia.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la moto procedesse in direzione centro città e la Panda in direzione fuori Roma e che l’impatto sia stato frontale/laterale.