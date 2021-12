Tragedia a Roma. Due ragazze di 23 e 19 anni, a bordo di una Peugeot 307, sono morte nello schianto contro un albero intorno alle 5.30 di questa mattina in via Cilicia nella Capitale.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona.