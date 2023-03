Roma, auto Poste in fiamme: la rivendicazione degli anarchici

È stato rivendicato dagli anarchici l'incendio che ha distrutto 16 auto delle Poste in via Palmiro Togliatti a Roma, nella notte tra venerdì e sabato scorso. La rivendicazione è arrivata attraverso un canale Telegram e su diversi blog. "Dopo le devastazioni di Torino e, per ultimo, quelle di Milano e dopo le minacce agli esponenti di Fratelli d’Italia nelle scorse settimane, ora arriva la rivendicazione dell'incendio delle 16 auto delle Poste, avvenuto ieri per mano degli anarchici" dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Questi annoiati perdigiorno provano a seminare distruzione e terrore nella nostra Nazione. Tutte le forze politiche devono unirsi nel rispondere in maniera compatta e senza esitazioni, no alla violenza degli anarchici. Lo Stato non può cedere alle loro folli richieste".