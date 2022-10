Roma, auto travolge ragazzo su Colombo: morto 18enne

Un ragazzo di 18 anni è morto questa notte travolto da un'auto sulla Cristoforo Colombo, all'incrocio con viale Giustiniano Imperatore, a Roma. Secondo le prime informazioni il giovane si trovava su un marciapiede e sarebbe stato travolto e schiacciato a un muro da un'auto uscita fuori strada.

Alla guida dell'auto c'era una ragazza di 24 anni che, verso mezzanotte e mezza, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo sul marciapiede e travolgendo il ragazzo che era a piedi.

La 24enne è stata accompagnata in ospedale per effettuare i test sul alcol e droga. Sul posto la polizia locale gruppo XI Marconi. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La giovane vittima è il figlio di una giornalista del Corriere della Sera, Paola Di Caro. ''Il mio 18enne meraviglioso non c’è più - scrive la madre in un tweet - Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla''.