Roma, 27 gen. - (Adnkronos)

Un autobus Atac della linea 506 si è incendiato verso le 20.30 di questa sera tra via Casilina e via del Torraccio di Torrenova. Non ci sono stati feriti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra e un'autobotte. L'automezzo è andato completamente distrutto. Sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale.