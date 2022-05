Roma: Baccini, 'su Piano urbanistico Fregene gravissimo silenzio del candidato sindaco'

“La questione della ‘Lente’ di Fregene sollevata dai cittadini sulle varianti urbanistiche a cui il candidato sindaco del Pd e assessore all’urbanistica si rifiuta di rispondere è gravissima. Di fronte alle richieste legittime dei cittadini, su un cambio di destinazione urbanistica e sul ridimensionamento delle infrastrutture utili alla cittadinanza, il vicesindaco e assessore si trincea dietro un silenzio che fa pensare ad attività discutibili. Se il vicesindaco ritiene che rispondere ai cittadini e ad autorevoli professionisti che chiedono chiarimenti sia fuori dalla sua portata, o peggio inutile, si pone come un antidemocratico. Inoltre, se l’assessore ritiene che rispondere sulle sue competenze sia un attacco di natura politica, lasci l’incarico e si confronti in sede elettorale, visto che ha deciso di candidarsi a sindaco, di fatto assimilando ogni atto amministrativo ad un’azione politica. Comunque, se proprio ritiene di non rispondere ai cittadini, lo chiameremo in consiglio comunale a rispondere delle sue attività in sede istituzionale”. Lo afferma Mario Baccini, coordinatore del centro destra e movimenti civici.