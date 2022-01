La piccola, che era cosciente quando sono arrivati i soccorsi, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli

Una bambina di 4 anni è precipitata dal balcone al terzo piano di un palazzo a Roma, in via di Valle Melaina, intorno alle 16.30. Sul posto la polizia e il 118. La piccola, che era cosciente quando sono arrivati i soccorsi, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli. Sulla dinamica dei fatti indagano gli agenti del commissariato Fidene.