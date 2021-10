Roma, Buzzi apre il Pub: dai panini 'Mondo di mezzo' alla carne di 'manzo criminale

Apre domani in via di Tor Vergata il Buzzi's Burger

"In questo locale pagano tutti: amici, parenti e conoscenti, i pubblici ministeri pagano doppio e i giudici triplo. Hanno diritto allo sconto gli ex soci e i dipendenti del gruppo 29 giugno". Le premesse sono già golose, il menù pure, tra Mix Buzzi's burg'r, panini speciali Gomorra, Suburra, Samurai, Mondo di Mezzo e Agro Pontino o l'hot dog Er Terribile. Apre domani, in via di Tor Vergata il Buzzi's Burger.

L'imprenditore-imputato di Mafia Capitale (Buzzi ha annunciato ricorso in Cassazione dopo la riderterminazione della pena in appello) si dà alla ristorazione. Salvatore Buzzi si prepara all'inaugurazione del suo pub (quattro vetrine a pochi passi da Ikea) preso in gestione dopo le accuse, le condanne, il carcere e i titoli in prima pagina. Nel menù fioccano anche i riferimenti ai personaggi della malavita romana e della Banda della Magliana abbinati a vari tipi di panini da 100, 250, 500 grammi: c'e il panino "Libanese", dal soprannome del vecchio capo della Magliana Franco Giuseppucci, al "Freddo" alias cinematografico dell'altro capo Maurizio Abbatino, e poi il "dandy", "er Bufalo". C'è perfino "Er Secco" Vegano o le insalate di "Genny" e "Scrocchiazzeppi". Da Mafia Capitale a Mangia Capitale è un salto. In padella

(di Silvia Mancinelli)