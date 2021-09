Elezioni Roma, Calenda: "Atac fuori controllo"

"La Raggi dice che a Roma i trasporti funzionano, mentre il servizio degli autobus è diminuito, in termini di km/persona, del 25%". E' quanto ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma. Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città.