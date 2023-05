Roma, Capello: "Ottimo lavoro di Mourinho, mancano giocatori in momento clou"

(dall'inviato Emanuele Rizzi) "Roma-Bayer Leverkusen? Ho visto l'ultima partita della Roma quando faceva i cambi, forse ha un po' esagerato quando alla fine ha messo i tre giovani facendo vedere 'questi sono quelli che ho a disposizione', però Mourinho sta facendo un ottimo lavoro a Roma. E' un peccato che proprio nel momento clou del campionato e delle Coppe non abbia a disposizione la rosa al completo, un po' quello che ha l'Inter in questo momento, mentre anche al Milan manca qualche elemento". Sono le parole dell'ex tecnico della Roma, Fabio Capello, conversando con la stampa italiana a Parigi in occasione dei Laureus Awards di cui è Ambassador, parlando del momento della Roma in vista della semifinale di Conference League. "Quando uno chiede una rosa competitiva quando vuole raggiungere certi obbiettivi si vede il perché. Se Mou resterà alla Roma? Bisogna farla a lui questa domanda non a me…”, ha chiosato Capello.