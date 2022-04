Roma, carabinieri in sede Usb: trovata pistola, analisi su arma

I militari nella sede in via dell’Aeroporto in seguito a una segnalazione arrivata con una telefonata anonima

I carabinieri hanno rinvenuto un’arma all’interno della sede nazionale del sindacato Usb a Roma. I militari dell’Arma si sono recati per effettuare una perquisizione nella sede in via dell’Aeroporto in seguito a una segnalazione arrivata con una telefonata anonima.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato all’interno di un pacchetto una pistola, sulla quale adesso verranno effettuati accertamenti per verificarne l’autenticità. Sulla vicenda i militari dell’Arma invieranno un’informativa in Procura.