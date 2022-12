Roma celebra Santa Lucia con un'installazione luminosa

Roma celebra Santa Lucia nel segno della pace. A ricordare la martire sarà un'installazione luminosa progettata dall'architetto Cesare Esposito e collocata sul sagrato del monumentale complesso di S. Lucia al Gonfalone in via dei Banchi Vecchi, dove domani si terrà anche un concerto e la messa presieduta dal Rettore Padre Franco Incampo.

"Scintillii, luminescenze, effetti speciali luminosi e atmosfere magiche per celebrare la santa a cui sono state affidate le meraviglie universali del cielo stellato", sottolinea Esposito, che ringrazia Padre Incampo e i commercianti di via dei Banchi Vecchi per la possibilità di dare vita a una nuova speranza di pace. "Come la mia scultura si riflette nel cielo accesa dalle stelle, confido che in questo giorno, in ogni finestra della nostra amata Roma, si accenda un lume in segno di pace e di speranza". L'architetto romano auspica che il giorno di Santa Lucia possa aprire "nuovi orizzonti per la speranza e per il mondo" e ricorda: "Il 13 dicembre 1969 venne ordinato sacerdote Jorge Mario Bergoglio, il nostro amato Papa Francesco, altro segno per ricordare questo giorno".