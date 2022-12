Roma, chi è il ragazzo rapito a Ponte Milvio

Indagano i pm della Dda di Roma sul sequestro di Danilo Valeri, questo il nome del ragazzo di vent’anni portato via la notte scorsa da un locale di viale di Tor di Quinto da alcune persone. In procura a Roma è stato aperto un fascicolo per sequestro di persona, coordinato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Le indagini per rintracciare il ragazzo sono in corso e si sta procedendo all’analisi delle telecamere presenti in zona.

Nel maggio scorso il padre del ragazzo era stato gambizzato al Tiburtino nel corso di un regolamento di conti maturato nell'ambito del narcotraffico e del racket delle occupazioni delle case popolari.