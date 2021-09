Roma, cinghiali a spasso sulla Trionfale: video è virale

"Via Trionfale, nel cuore di Roma... Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Questa sarebbe la 'continuità' che la Raggi vorrebbe per la Capitale d'Italia?". A scrivere è Matteo Salvini, leader della Lega, all'attacco della sindaca su Twitter, condividendo il video con gli ungulati che ormai da qualche ora è diventato virale. Il numero uno del Carroccio non è quindi solo. Decine e decine di utenti, per lo più indignati, a commentare il 'passeggio' dei suini, tra ironia e indignazione.

"Da museo a cielo aperto a safari è un attimo", twitta Myrta Merlino, mentre c'è chi propone una soluzione democratica al problema: "Con i cinghiali di Roma - ironizzano - bisogna dialogare". Ma devono anche "ringrazià che noi romani semo pigri sennò a quest'ora c'era na sagra della pappardella a oltranza da la giustiniana a vermicino", sottolineano.

"Grande Maestro Battiato, è tornata… l’era del cinghiale nero…", scherzano, mentre diffondono singolari lanci d'agenzia: "+++Ultima ora+++ replica dei #Cinghiali per la loro passeggiata a Roma Nord "eravamo venuti a vede la funivia"". Poi la domanda al social, rimasta finora senza risposta: "Ma se il cibo se ne va in giro vivo per la città eterna, si può parlare di streetfood alla romana?".