Roma, controlli carabinieri in palazzine popolari: 17 denunce per allacci abusivi

Nuove verifiche dei carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca, insieme al personale di Acea, Areti e dell’Ater, alle palazzine popolari in via Giovan Battista Scozza. Accertamenti volti al ripristino della legalità nel quartiere, attività fortemente voluta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio delle attività dei carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca è di 164 unità abitative controllate e 17 persone denunciate a piede libero, accusate, a vario titolo, di furto aggravato, otto per furto di energia e nove per furto di acqua. I carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli allacci abusivi.