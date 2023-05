Roma, corteggia il parroco: 63enne sarà processato per stalking

Per il religioso era diventato un problema anche riuscire a celebrare la messa

Si era 'innamorato' del parroco della chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, nel quartiere San Giovanni a Roma e per mesi lo ha preso di mira, cercando di incontrarlo in ogni occasione. Per il religioso era diventato un problema anche riuscire a celebrare la messa. L'uomo, un 63enne della Capitale, è stato rinviato a giudizio dal gup con l'accusa di stalking. Nei suoi confronti era stato già disposto su richiesta della Procura una misura di divieto di avvicinamento al sacerdote. Il processo è stato fissato al prossimo 19 settembre. All’udienza di oggi i difensori hanno spiegato, sulla base di una consulenza di parte, che il loro assistito sarebbe affetto da una sindrome bipolare.