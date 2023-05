Roma, danneggiano fermata bus e minacciano con pistola passante che li sgrida

Dopo aver danneggiato la fermata degli autobus hanno minacciato con una pistola un passante che li aveva sgridati. Per questo motivo due minorenni italiani sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Tivoli Terme (Roma), nella notte tra il 12 e il 13 maggio scorsi, e dovranno rispondere di danneggiamento, furto e minaccia aggravata.

I due ragazzi, entrambi 14enni, mentre aspettavano l’autobus, avrebbero iniziato a distruggere il vetro di una pensilina di attesa in via Elsa Morante a Tivoli. Li ha visti un passante che li ha sgridati e, per tutta risposta, i due ragazzi avrebbero mostrato all’uomo, un 69enne del posto, una pistola, minacciando di usarla nel caso in cui avesse continuato a disturbarli. L’uomo si è quindi rivolto al 112 e i carabinieri hanno rintracciato i giovani nei pressi di un’altra fermata dei bus a Guidonia.

I due sono stati trovati in possesso di una pistola scacciacani, un martelletto per la rottura d’emergenza dei vetri degli autobus, evidentemente proveniente da un bus, ed una tronchese. Nei loro confronti è scattata la denuncia alla procura della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Roma.