Roma, domani al Pantheon presidio del Tavolo Comitati no Autonomia Differenziata e Rete dei Numeri Pari

Domani 21 dicembre, alle 16, la campagna di "Non per noi ma per tutte e tutti" ed il Tavolo No Autonomia Differenziata saranno in presidio al Pantheon, in occasione della discussione in Parlamento della Legge di Bilancio. Realtà sociali, sindacali e forze politiche, insieme, per chiedere il ritiro della bozza di legge Calderoli, dell’art. 143 della Legge di Bilancio e la cancellazione del comma 3 dell’art 116 della Costituzione.

Il progetto di Autonomia Differenziata, secondo i Comitati No Ad è "il punto più basso di un preciso disegno di fare cassa sui poveri, aumentando le disuguaglianze, tradendo la Costituzione, scaraventando senza alternative nella miseria milioni di persone, lavoratrici e lavoratori poveri, precari e sfruttati. Con l'attuazione dell'Autonomia Differenziata le già rilevanti fra territori del Paese verranno di fatto sancite per legge".

In rappresentanza delle due realtà promotrici interverranno, Marina Boscaino, portavoce del Tavolo No-Autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti e Giuseppe De Marzo, coordinatore nazionale della Rete dei Numeri Pari. Dalla piazza si alterneranno numerose voci di realtà che evidenzieranno come il progetto di Autonomia Differenziata investirà i settori che rappresentano, comprimendo diritti e libertà in tutte le 23 materie coinvolte, tra cui sanità, lavoro, scuola, ambiente.

Da Libertà e Giustizia a Salviamo la Costituzione, dall’Associazione Beni comuni "S. Rodotà" a Giuristi Democratici, dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua a quello per il diritto alla salute, da Liberacittadinanza all'Unione inquilini, dalla Casa internazionale delle donne alla Cgil di Roma e Lazio, Flc-Cgil-Scuola, Anpi, Usb, Cobas, Sgb, fino a cittadine e cittadini. Sono stati invitati a intervenire pronunciandosi contro ogni Autonomia Differenziata e impegnarsi in questa battaglia parlamentari, presidenti di Regione, sindaci e forza politiche.

Per seguire la diretta l'indirizzo è: https://www.facebook.com/noademiliaromagna; https://www.facebook.com/voci.meridiane.official; https://youtu.be/jlxRvM0xqeg. Più sotto l'elenco dei firmatari.

Alleanza Verdi Sinistra - Associazione Beni Comuni "Stefano Rodotà" - Ass.ne Giuristi democratici - Ass.ne Indipendenza - Attac Italia - Carta di Venosa - Carte in regola - Casa Internazionale delle Donne - Cobas - Comitato Roma XII Beni Comuni - Comitati No AD - Confederazione delle Sinistre Italiane - Contro la secessione dei ricchi di Civitavecchia - Coordinamento Donne Francoforte - Democrazia e Lavoro FP CGIL - Donne in nero UD - Equità Territoriale - FLC - Forum diritto alla salute - Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua - Futuro Meridiano - Giuristi Democratici - Laboratorio la Riscossa del Sud - Lavoro e salute - Left - Liberacittadinanza - Libertà e Giustizia - Medicina democratica - Milano in Comune - Non Una Di Meno di Rc - Partito del Sud - Pci - Pap - Possibile - Prc - Primavera democratica - Priorità alla scuola - Rete dei Numeri Pari - Rete Recovery Sud - Rete Rosa - Risorgimento socialista - Seimila Sardine Francoforte sul Meno - Sgb - Società della cura - Spazio donna di RC - Su la testa - Up - Usb - Volere la luna.