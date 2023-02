Roma, donna presa a pugni durante rapina: un fermo

Aveva aggredito e preso a pugni una donna 37enne per rapinarla la sera del 9 febbraio scorso in via Prenestina a Roma. L'uomo, 31enne della Sierra Leone, è stato fermato per tentata rapina aggravata martedì scorso dagli agenti del commissariato di Porta Maggiore.

La donna era appena uscita da un locale e stava rientrando a casa quando era stata avvicinata dall'uomo. Il 31enne aveva tentato prima un approccio verbale ma la donna spaventata aveva accelerato il passo per raggiungere il portone di casa. A quel punto lui l'aveva afferrata alle spalle, spinta a terra e presa a pugni in faccia, mordendole anche una mano. Le urla della donna avevano richiamato l'attenzione di un passante e l'aggressore era fuggito. Sul posto poco dopo le volanti della polizia e il 118. La donna in ospedale aveva avuto 10 giorni di prognosi. Grazie alla denuncia e al riconoscimento fotografico l'aggressore è stato individuato e sottoposto a fermo dalla polizia.