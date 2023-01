Roma, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato ex compagno

E' accaduto ieri sera in viale Amelia. La vittima aveva 35 anni

Una donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia a Roma. La donna poco prima stava mangiando in un ristorante quando è arrivato l'ex compagno, che avrebbe poi sparato. Scattato l'allarme, il rafforzato servizio di controllo del territorio ha consentito l'immediato intervento della polizia, che poco dopo ha arrestato l'uomo. Sul posto volanti, squadra mobile e il pm del pool antiviolenza.