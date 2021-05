Roma, donna uccisa con colpi alla testa: arrestato il marito

Al letto, accanto al marito 61enne affetto da disturbi psichiatrici, ormai senza vita, uccisa probabilmente con diversi colpi alla testa inferti con suppellettili. E' stata trovata così, nella notte, una 63enne dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Trionfale in un appartamento di via Draconzio, in zona Medaglie D’oro, dove i militari sono riusciti a entrare grazie all'aiuto dei Vigili del Fuoco. Era stato il marito a chiamare il figlio della coppia avvisandolo che la madre era priva di sensi, facendo così scattare la chiamata al 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci. Il marito della donna è stato fermato e si trova ora piantonato in ospedale.